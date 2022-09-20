Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Narkotik köpek eşliğinde evde yapılan aramada, 1 kilo 21 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli L.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu Kaçakçılık Narkotik
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