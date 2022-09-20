1 baraj ve 19 gölet olmak üzere toplam 20 ayrı bölgede görev alan Jandarma Çevre Koruma Timleri, tekneyle açılarak denetim yapıyor.

Mamasın Barajı başta olmak üzere diğer göletlerde devriye atan jandarma ekipleri kaçak olarak atılabilecek ağların olup olmadığını kontrol ediyor.

Kıyı kenarında ise yaya olarak balıkçıların yasak yöntemler ile avlanmasına karşı kontrol yapan jandarma ekipleri en ücra koyları bile takip ediyor.

Yapılan denetimlerde yasak olan bölgelerde yakalanan balıkçılara bin lira ya da 50 bin lira arasında cezai işlem uygulanıyor.