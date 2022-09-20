Fransa'da yaşayan ve daha önce pelet üretim tesisinde çalışan Fatih Erdoğan, Çayıralan ilçesine bağlı Yukarıyahyasaray köyünde ikamet eden ve iş arayan kardeşi Kazım Erdoğan'a köye pelet üretim tesisi kurması önerisinde bulundu.

Bu konuda araştırmalara başlayan Kazım Erdoğan, TKDK'nin destek verdiğini öğrenince proje hazırladı. TKDK'ye 2019'da sunduğu 1 milyon 200 bin lira bedelli projesi 2021 yılında onaylanan Erdoğan, devletten aldığı yüzde 65 hibe desteğiyle köyüne pelet üretim tesisi kurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerinin ormanda yaptığı ağaç seyreltme ve budama çalışması sonrası kalan atıkları, aldıkları izinle toplamaya başlamaya başlayan Erdoğan, tesiste bu atıkları pelete dönüştürüyor.

"Yoğun talep var, ürün yetiştiremiyoruz"

Evli ve 3 çocuk babası Kazım Erdoğan, iş ararken ağabeyinden pelet üretim tesisi önerisinin geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ormanda kesim yapılıyor ve kalan atıklar oluyor. Biz orada kalan atıkları ekonomiye kazandıralım istedik ve çok doğru bir karar vermişiz. O kadar büyük bir talep var ki ürün yetiştiremiyoruz. Talaş, presleme bölümünde presleniyor. Günlük kapasitemiz 2,5 ton. 5 kişi çalışıyoruz, kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz. O zaman 10 kişi olacağız inşallah."

Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika'dan ürünlerine talep geldiğini anlatan Erdoğan, "İç piyasaya çalışıyoruz. İç piyasaya dahi yetiştiremiyoruz" dedi.