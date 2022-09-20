Giresun Doğa Sporları Kulübü'nce (GİDOSK) yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Otçu Göçü Yürüyüşü Yolu" projesi kapsamında yayla göçlerinin patika yolları keşfediliyor.

Proje kapsamında yürüyüş etkinliklerinde katılımcılar, belirli rotalarda yürüyerek hem kültürü tanıyor hem de doğa sporu yapıyor. Yürüyüş etkinlikleri, belirli zaman aralığında GİDOSK koordinatörlüğünde devam edecek.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, Giresun'da yaşayan Çepni kültürüne sahip halkın geçmişten günümüze gelen kültürlerinden birinin de otçu göçü olduğunu söyledi.

Otçu göçünün, köylerde ve kırsalda yaşayan halkın bahar ve yaz aylarında erzaklarını alarak hayvanları ile yürüyüp yaylaya göç etmesi olduğunu aktaran Kılıç, "Kültürü korumanın en güzel yolu onu yaşatarak korumaktır, diyerek bu proje ortaya çıktı. Projemiz kapsamında otçu göçü yollarını kayıt altına alarak gelecek nesillere miras olarak bırakılmayı hedeflemekteyiz. Yürüyüş yollarının araştırılması, doğa yürüyüşü kapsamında değerlendirilmesi, rota kaydının yapılması, Google Maps gibi harita uygulamalarında işaretlenerek haritalandırılması ve kitapçık basımı ile sürdürülebilir hale getirilecektir" dedi.