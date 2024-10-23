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Güncel
AA 23.10.2024 17:49

Kayseri'de üniversite öğrencileri kent hakkında bilgilendirildi

Kayseri'de üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, Erciyes Üniversitesi Evim Kampüs Festivali'nde kent hakkında bilgilendirildi.

Kayseri'de üniversite öğrencileri kent hakkında bilgilendirildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimi, festivalde stant açarak hem öğrencilere yönelik hizmetler hem de kent hakkında bilgi verdi.

ERÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Melike Diri, Kayseri'nin şehircilik olarak takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yusuf Emre de festivalde Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik fırsatları hakkında bilgi edindiklerini ifade etti.

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