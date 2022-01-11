Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğa koruma ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dogo Argentino ve pitbull gibi tehlikeli köpeklerin ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda tehlikeli ırklar arasında yer alan 4 köpeğe el konuldu, köpeklerin ticaretini yapan 6 kişiye toplam 240 bin lira ceza uygulandı.

Köpekler, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Molu Geçici Bakımevi'ne teslim edilecek.