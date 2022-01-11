İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde 3-9 Ocak arasında 13 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Bornova, Buca, Konak, Konak, Karabağlar, Kemalpaşa ve Karşıyaka'da belirlenen iş yeri, ev, depo ve araçlarda yapılan aramalarda, 834 bin 800 dolu makaron, 734 bin boş makaron, 47 kilogram nargile tütünü, 12 bin 111 elektronik eşya, 2 bin 489 kaçak ürün, 10 bin 150 litre kaçak akaryakıt ürünü ve tarihi eser niteliğindeki 19 eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.