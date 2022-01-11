Avrupa’da 2022’nin ilk haftasında 7 milyondan fazla COVID-19 vakası tespit edildi.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, bu oranın iki haftada iki katına çıktığını ve 26 ülkede her hafta nüfusun yüzde 1'inden fazlasının COVID-19'a yakalandığını söyledi.

Kluge, varyantın şu anda Avrupa bölgesindeki 53 eyaletten 50'sinde rapor edildiğini ve Batı Avrupa'da baskın hale geldiğini söyledi.

Kluge "Bu orana göre, bölgedeki nüfusun yüzde 50'sinden fazlası önümüzdeki 6 ila 8 hafta içinde Omicron ile enfekte olacak" dedi.



Kluge sağlık merkezlerinin tedbir alması konusunda ayarıda bulundu.