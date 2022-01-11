Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
DSÖ: Omicron Avrupa'nın yarısından fazlasına bulaşacak
[Fotoğraf:Depophotos]
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın yarısından fazlasına 6-8 hafta içinde koronavirüsün Omicron varyantının bulaşacağı uyarısı yaptı.
Avrupa’da 2022’nin ilk haftasında 7 milyondan fazla COVID-19 vakası tespit edildi.
DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, bu oranın iki haftada iki katına çıktığını ve 26 ülkede her hafta nüfusun yüzde 1'inden fazlasının COVID-19'a yakalandığını söyledi.
Kluge, varyantın şu anda Avrupa bölgesindeki 53 eyaletten 50'sinde rapor edildiğini ve Batı Avrupa'da baskın hale geldiğini söyledi.
Kluge "Bu orana göre, bölgedeki nüfusun yüzde 50'sinden fazlası önümüzdeki 6 ila 8 hafta içinde Omicron ile enfekte olacak" dedi.
Kluge sağlık merkezlerinin tedbir alması konusunda ayarıda bulundu.
Etiketler: Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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