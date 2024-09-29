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Güncel
AA 29.09.2024 09:48

Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 hükümlü ile 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de bir eve düzenlenen operasyonda 4 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi, firari 2 hükümlüyle 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 hükümlü ile 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle kentteki bir eve operasyon düzenledi.

Hakkında 16 ayrı aranma kaydı bulunan ve 4 yıl 7 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası olan U.T. (38), 5 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. (26) ile A.K. (21), N.U. (23) ve H.A. (24) yakalandı.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 tüfek, 3 tabanca şarjörü, 6 av tüfeği şarjörü, 81 av tüfeği fişeği, 16 mermi ele geçirildi.

2 hükümlü ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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