Açık 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.09.2024 09:26

Manisa'daki suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde örgüt kurarak yağma, iş yeri kurşunlama, hırsızlık gibi çok sayıda suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Manisa'daki suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede korku ve şiddet üzerine bir yapı oluşturdukları ve vatandaşları tehdit ederek haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları yönünde bilgiler tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma gerçekleştirdi.

Zanlıların tespiti sonrası 13 ev ile 1 iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Aramalarda ele geçirilen silah, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile belge ve dijital materyallere el konuldu.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yağma, kasten yaralama, silah kaçakçılığı, hırsızlık, iş yeri kurşunlama ve suçluyu kaçırma suçlarına karıştıkları iddia edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı, 7'si tutuklandı.

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 6'sı hükümlü 38 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
Nesli tehlike altındaki orfoz, İzmir açıklarında su altı cihazlarıyla izleniyor
11:32
Bursa'da bulunan patlamamış top mermisi güvenli şekilde imha edildi
11:29
Nepal'deki heyelan ve sellerde 100 kişi hayatını kaybetti
11:18
Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski Sayıştay başdenetçisi tutuklandı
11:20
Katil İsrail'in Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü
11:10
Para piyasası fonları zirvede yer aldı
Konya'daki pembe göl kurudu
Konya'daki pembe göl kurudu
FOTO FOKUS
İstanbul'da sis: Köprü adeta kayboldu
İstanbul'da sis: Köprü adeta kayboldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ