Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor Projesi" kapsamında ilçe genelinde başarılı liseli öğrencilerden oluşan ikinci kafile, Erciyes Kayak Merkezi'nde eğlenceli bir gün geçirdi.

İlçe belediyesinin yanı sıra, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erciyes AŞ ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen proje kapsamında, hava şartlarının el verdiği günlerde Erciyes gezisiyle öğrencilerin daha başarılı olmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların ve gençlerin, spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için yatırımlar yaptıklarını ifade etti.

Eğitim ve öğretime destek olmaya devam edeceklerini belirten Çolakbayrakdar, projenin öğrenciler arasında faydalı bir yarışa dönüşerek, başarı oranının yükselmesine katkı sağlayacağını kaydetti.