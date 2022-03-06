Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 11:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde yağmur yağışı bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar’da aralıkla etkili olan karlı havanın yerinin akşam saatlerinde yağmura bırakması bekleniyor.
Afyonkarahisar’da aralıkla etkili olan karlı havanın yerinin akşam saatlerinde yağmura bırakması bekleniyor.
Meteorolojiden alınan verilerek göre, kentte gün boyu kapalı bir havanın hakim olacağı, akşam saatlerinde ise yağmur yağışının beklendiği belirtildi.
Yapılan tahminlere göre hava sıcaklıklarının da kentte ‘0’ derecenin üstüne çıkarak 5 derece seviyelerinde olması bekleniyor.
Etiketler: Afyonkarahisar Yağış Meteoroloji Hava Durumu
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