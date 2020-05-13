Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de kargo aracında 2 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de jandarma ekipleri, bir kargo şirketine ait araçta 2 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Karagöz Mahallesi'nde bir kargo şirketine ait aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada kıyılmış 2 ton 250 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 20 karton sigara bulundu.
Tütünleri sipariş eden 22 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Son Haberler
- 11:45
- 11:38
- 11:36
- 11:33
- 11:45
Sıradaki Haber
Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz