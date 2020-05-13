Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanyaya yüzüğüyle destek olan Öksüz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanyaya yüzüğüyle destek olan Öksüz ile görüştü

Öte yandan, zanlıların kapkaç yapmadan önce çevredeki kadınları takip etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekipler, diğer zanlıyı arıyor.

Adliyeye sevk edildiği sırada E.A, gazetecilerin sorusu üzerine, hırsızlık yapmadığını iddia ederek, "Abi çekmeyin sizin yüzünüzden iş bulamıyoruz." ifadesini kullandı.

Maskeli şüphelilerden birinin giydiği sarı renkteki tişört üzerine yoğunlaşan ekipler, zanlının E.A olduğunu, motosikleti de H.A'nın kullandığını belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki işletmelerin güvenlik kameraları incelendi.

Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda yürüyen K.A, motosikletli iki şüphelinin kolyesini çaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Mersin'de, bir kadının boynundaki altın zinciri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarından teşhis edilerek yakalandı.

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