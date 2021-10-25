Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler Pınarbaşı ve Develi ilçelerinde yaptıkları koruma kontrol esnasında yasa dışı avlanan 5 kişiyi yakaladı.

Kaçak avcıların vurdukları değerlendirilen birer ölü tavşan ve ördek ele geçildi, 5 kişiye toplam 5 bin 650 lira ceza kesildi.