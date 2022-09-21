Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, Hacılar yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
Son Haberler
- 00:03
- 23:51
- 23:47
- 23:45
- 23:59
Sıradaki Haber
Ara tatil ne zaman? İlk ara tatil ne zaman başlıyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz