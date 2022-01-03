Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 12 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri demir, akü, bisiklet, cep telefonu gibi eşyaların çalındığı 17 olayla ilgili çalışma başlattı.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden A.G, M.A. ve H.K. tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık Kayseri Cep Telefonu
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