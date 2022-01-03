E5 Kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, aynı yönde ilerleyen Mehmet İspir'in kullandığı ve odun taşınan römorkunda reflektörü olmadığı iddia edilen traktöre arkadan çarptı.

Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücü İspir de aracın altında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılan İspir, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı hafif yaralı atlatan tır sürücüsü de kentteki bir hastaneye götürüldü.

Traktör römorkundan çevreye savrulan odunlar nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilip, yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.