Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 40 polisin katılımıyla 4 depo ve bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Depolarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 271 adet bisiklet, 75 adet televizyon, 9 adet çamaşır makinesi, 4 adet buzdolabı, 37 adet elektrikli süpürge, 14 adet akü ve şarj aleti, 29 adet jantlı lastik, 12 adet lastik, 12 adet ısıtıcı, 17 adet uydu alıcısı, 2 adet bebek arabası, 2 adet tekerlekli sandalye, 10 adet tost makinesi, 8 adet ütü, 3 adet matkap, 69 adet küçük ev aletleri olmak üzere 1 milyon TL değerinde 574 adet malzemeye el konuldu.

[Fotoğraf:İHA]

Ele geçirilen malzemeler belediye ekipleri ve polisler tarafından kamyonetlere yüklenerek emniyete götürüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 73 yaşındaki E.Y.’nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.