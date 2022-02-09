1.2.3.4. Sınıf öğrencilerinin başvuruları alınmaya devam ediyor. Peki BİLSEM başvurularında son gün ne zaman? BİLSEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 BİLSEM takvimi...

BİLSEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

10 Ocak'ta başlayan BİLSEM gözlem formları 21 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek. Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden 2 Şubat 2022 tarihinde yayımlanacak.

Öğrenciler yetenek alanlarına göre 19 Şubat - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak.

Sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak.

BİLSEM Nedir?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM sınavına nasıl başvurulur?

BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.