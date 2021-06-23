Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 yolcu yaralandı.
Kayseri'de alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 38 ND 533 plakalı otomobil, Aşık Veysel Bulvarı'nda, A.K'nin kullandığı 38 ABC 922 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan L.Ç. isimli yolcu, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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