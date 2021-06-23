İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyette bulundukları tespit edilen, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 4 şüpheliye yönelik İzmir, Diyarbakır ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Avukatın da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ayrıca dijital belgelere de el kondu.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.