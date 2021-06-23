Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir merkezli PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İzmir merkezli operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyette bulundukları tespit edilen, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 4 şüpheliye yönelik İzmir, Diyarbakır ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Avukatın da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ayrıca dijital belgelere de el kondu.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Etiketler: PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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