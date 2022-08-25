Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı
[Fotograf: AA]
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik Ertuğrul Gazi ve Demokrasi mahallelerinde 2 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, hakkında 4 ayrı hırsızlık suçundan 26 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.S. ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 15 yıl 3 ay hapis kararı olan M.E.S. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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