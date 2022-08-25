Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Side kazılarının 75. yılında devam ettiğini anlattı.

Side'nin Antik Çağ'da Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olduğunu söyleyen Alanyalı, "Bugün ise Anadolu'daki antik kentlerden ayrılan en önemli özelliği, modern yaşamla antik kentin yan yana varlığını sürdürmesidir. Side'de son yıllarda yapılan çalışmalar, antik kent ve modern yaşamın birbirini tehdit eder şekilde değil, destekler şekilde yol almaktadır" dedi.

Son yıllarda sürdürülen kazı çalışmalarında en önemli merkezlerden birinin hamam-gymnasium kompleksi olduğuna dikkat çeken Alanyalı, kazı çalışmalarının güney galerilerde devam ettiğini vurguladı.

Önemli eserler ortaya çıkıyor

Kazılarda Side için önem taşıyan buluntularla karşılaştıklarını söyleyen Alanyalı, şöyle konuştu:

"İnsan ölçülerinde ve biraz insan ölçülerinden büyük sekiz heykel açığa çıkardık. Bu heykeller kentin yaşlılar meclisiyle ilgili heykellerdi. Heykeller, daha önceki yazıtlar ve tüm arkeolojik-epigrafik belgeler yan yana getirildiğinde gördük ki bu yapı kentin gençlerinin yetiştirilmesi ve eğitim almaları için yapılmış. Yani Sideli gençler Antik Çağ'da bu gymnasiumda eğitim almışlar. Side'de büyük ve kutsal bir yaşlılar konseyi var. Bir de her bölgenin her mahallenin kendine ait yaşlılar konseyi var."