Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kenevir yetiştirip esrar üretimi yapan 2 şahsa yönelik operasyon yaptı.

Sarıağıl ve Babakonağı köylerinde 2 ayrı adrese yönelik operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, evlerin bahçelerinde 50 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Evlerde yapılan aramalarda ise bir miktar kubar esrar, ruhsatsız tabanca, tabanca mermileri ve uyuşturucu kullanma, hazırlama aparatları ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.