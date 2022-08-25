Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 15:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 50 kök kenevir, esrar ve tabanca ele geçirildi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kenevir yetiştirip esrar üretimi yapan 2 şahsa yönelik operasyon yaptı.
Sarıağıl ve Babakonağı köylerinde 2 ayrı adrese yönelik operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, evlerin bahçelerinde 50 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Evlerde yapılan aramalarda ise bir miktar kubar esrar, ruhsatsız tabanca, tabanca mermileri ve uyuşturucu kullanma, hazırlama aparatları ele geçirildi.
Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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