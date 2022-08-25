Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 15:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meteorolojiden Denizli'ye sarı uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli'de yarın beklenen kuvvetli yağış ve fırtına sebebiyle vatandaşlara uyarıda bulundu.
Yarın öğle saatlerinden itibaren Denizli genelinde kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Yerel kuvvetli yağışların etkisini yarın akşam saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.
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