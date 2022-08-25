Yarın öğle saatlerinden itibaren Denizli genelinde kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Yerel kuvvetli yağışların etkisini yarın akşam saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.