Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çarşı ve mahalle bekçileri, Alaybey Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.

GBT sorgulamasında daha önce iş yerleri ve evlerden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu tespit edilen zanlıların yanlarında bulunan bakır kablo ve muhtelif eşyaların bir okuldan çalındığı belirlendi.

Ekipler, şüpheli 2 kişiye kurum ve iş yerinden hırsızlık ile polise mukavemet suçundan yasal işlem yaptı.