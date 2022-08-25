Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te bir okuldan bakır kablo ve muhtelif malzeme çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çarşı ve mahalle bekçileri, Alaybey Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.
GBT sorgulamasında daha önce iş yerleri ve evlerden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu tespit edilen zanlıların yanlarında bulunan bakır kablo ve muhtelif eşyaların bir okuldan çalındığı belirlendi.
Ekipler, şüpheli 2 kişiye kurum ve iş yerinden hırsızlık ile polise mukavemet suçundan yasal işlem yaptı.
Etiketler: Gaziantep
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