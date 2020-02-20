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Kayseri'de eş zamanlı operasyonla aranan 32 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 44 zanlının gözaltına alınması için 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şafak vakti 120 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü kadın 32 şüpheli yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: kayseri operasyon Kayseri İl Emniyet MüdürlüğüSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:40
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