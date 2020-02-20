Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta aranan FETÖ zanlısı eski hemşire İstanbul'da yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski hemşire İstanbul'da gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce görevinden ihraç edilen hemşire S.Ö'nün İstanbul'un Ümraniye ilçesinde olduğu tespit edildi.
İkametine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, mahkemece ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Sivas Cumhuriyet Başsavcılı fetöSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:31
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