Kars'ta gece başlayan ve aralıklara devam eden, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde ise etkili olan kar yağışı hayvancılıkla uğraşanlara güçlük yaşattı.

Çeşmelerin donduğu, çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu soğuk hava dolayısıyla bazı yaban hayvanlarının yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine indiği görüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Iğdır'da yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklenen bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır'da 3 ve Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan'da 7, Ağrı'da 6, Erzincan ve Kars'ta 4 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıklar ise Erzincan ve Tunceli'de 8, Iğdır'da 7, Kars'ta 4, Ardahan ve Erzurum'da 3, Ağrı'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Erzurum'da 9, Erzincan ve Kars'ta 6, Ardahan'da 5, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 64, Kars Sarıkamış'ta 65, Erzurum Palandöken'de 72 santimetre kaydedildi.

Bölge illerinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayının yanı sıra yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.