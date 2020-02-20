Sarp Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen G.M'nin kullandığı yolcu minibüsünde şüphe üzerine arama yaptı.

Ekiplerce X-Ray cihazından geçirilen aracın yakıt deposunda, 114,5 kilogram kaçak bal bulundu.

Gürcistan uyruklu sürücü G.M. gözaltına alındı, kaçak bala el konuldu.