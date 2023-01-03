Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, örgüt üyesi oldukları tespit edilen zanlıların saklandığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, ülkelerinde bulundukları dönemde örgüt adına silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kayseri DEAŞ Terör Örgütü
Son Haberler
- 16:00
- 15:45
- 15:26
- 15:24
- 15:24
Sıradaki Haber
İznik Gölü'nde sular çekilince 2,5 metrelik sütun ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz