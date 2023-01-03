Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da kaza: 5 yaralı
Amasya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
E. T.'nin kullandığı otomobil, Kapıkaya mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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