E. T.'nin kullandığı otomobil, Kapıkaya mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.