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Güncel
AA 27.12.2023 15:29

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan kişi, mutfak dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya aracılığıyla ürün satan 10 kişiyi ödemeyi sahte altında yaparak 210 bin lira dolandırdığı öne sürülen T.S'nin bulunduğu evi tespit etti.

Evine operasyon düzenlenen T.S, mutfak dolabının arkasına yaptığı gizli bölmede yakalandı.

Bu kişi hakkında ayrıca "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

T.S, polis ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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