Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli göl, baraj gölü ve nehir gibi alanlar ile su ürünleri perakende satış yerlerini denetledi.

İl Müdürü Mustafa Şahin'in de katıldığı denetimlerde, işletmelere satış kurallarıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Denetimlerde su ürünleri boy yasağını ihlal eden 3 işletmeye, toplam 15 bin lira idari para cezası kesildi, yasal boy limitinin altında olduğu tespit edilen ürünlere el konuldu.