Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
[fotoğraf: AA]
Kayseri'de 52 yaşındaki kişi, ailesiyle yaşadığı evinde ölü bulundu.
Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde E.A'nın yatağında hareketisiz yattığını gören aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Eve gelen sağlık ekipleri, E.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan E.A'nın cenazesi, incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı.
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