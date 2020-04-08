Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de bir bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesindeki bir binada, apartman görevlisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Ekipler, karar üzerine bina çevresinde önlem alındı. 32 daire bulunan apartmanın sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
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