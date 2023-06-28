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Güncel
İHA 28.06.2023 20:17

Kayseri'de 'bayram' coşkusu

Kayseri'de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Kayseri'de 'bayram' coşkusu

Kayserililer Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

05:50'de kılınan namaz öncesinde vatandaşlara birlik, beraberlik ve dayanışma konusunda vaaz verilirken, dualar edildi. Namazı kılan vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirmek için camilerden ayrıldı.

Kayseri'de 'bayram' coşkusu



Protokol Hunat Camii'nde vatandaşla bayramlaştı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, bayram namazını Hunat Camii'nde kıldı. Protokol, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

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