Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin düzenlediği ve merkez Talas ilçesi Ali Dağı yamaç paraşüt iniş alanından başlayan etkinlik kapsamında, aileler ile çocukları 7 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Bisiklet süren yaklaşık 1000 kişi, renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe ailesi ile katılan Taner Benzer, AA muhabirine, organizasyondan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Benzer, "Kovid-19 nedeniyle uzun zaman evde kaldık. Bu tür etkinlikler destekleyici oldu. Belediyenin bu etkinliği gayet başarılıydı. Umarım devamı gelir." diye konuştu.

Mesut Sağbaş ise 11 yaşındaki kızı Merve Sağbaş ile bisiklet turuna katıldığını belirterek, "Baba kız etkinliği olduğu için katılıyoruz. Babalar Günü'nü bu şekilde değerlendirmek için buradayız." dedi.

Merve Sağbaş da babasıyla vakit geçirmek ve eğlenmek için katıldığı organizasyonda çok güzel vakit geçirdiğini kaydetti.