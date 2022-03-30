İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.M., "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.M.'nin de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilenlerden 7'si cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.