Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü günün son müsabakasında Taha, ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Erkekler serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden Taha, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Magomedgadzhi Nurasulov'u 5-0, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Daniel Ligeti'yi 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.

Taha Akgül, serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de bronz madalya alan Taha, ayrıca kariyerinde iki dünya şampiyonluğu yaşadı.

Taha Akgül kimdir?

Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 2 kez Dünya ve 8 kez Avrupa şampiyonu olmuştur. 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.

1990 yılında Sivas'ta doğdu . Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur. 8 kez Avrupa,2 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 8 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa’da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanmıştır