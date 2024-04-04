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Güncel
AA 04.04.2024 13:35

Kayseri'de 35 sondaj kuyusu açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde içme suyu iletimini güçlendirmek için planlanan ve maliyeti 35 milyon TL olan 35 sondaj kuyusu açılacağını açıkladı

Kayseri'de 35 sondaj kuyusu açılacak
[Fotograf: AA]

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, altyapı kavramına giren hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Kaliteli ve sağlıklı içme suyu temini noktasında imkanların seferber edildiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yaz aylarının yaklaşmasıyla daha fazla içme suyu iletimi için yeni kaynak arayışlarımız devam ediyor. Merkez, kırsal ayrımı yapmadan eşit hizmet anlayışı ile bir yandan yeni içme suyu hattı imalatlarımız son hızla sürerken diğer yandan yeterli miktarda iletim için de sürekli yeni projeler üretiyoruz. Kent genelinde altyapı ile ilgili tüm talepleri değerlendirerek ihtiyaca uygun şekilde projeleri hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz."

Sondaj kuyuları için ihalenin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Büyükkılıç, en kısa zamanda çalışmalara başlanacağını dile getirdi.

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