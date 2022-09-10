Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de 17 hırsızlık olayına karışan 6 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de 17 farklı hırsızlık olayına karışan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte farklı tarihlerde meydana gelen ikametten hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık, bisiklet hırsızlığı ve suç eşyasının çalınması gibi 17 farklı olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaylara karışan şüphelileri tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
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