Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri, ikamet ve camiden toplam 194 bin 500 liralık ziynet, demir, sigara, bilgisayar, bisiklet, oto lastiği ve güvenlik kamerası çaldıkları belirlenen Ü.B, Y.M.Ç, A.İ, S.G, Ö.D, Y.Ü, Ş.Y, Y.Ş. ve yabancı uyruklu A.M'yi yakaladı.

Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.