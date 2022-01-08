Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 12 hırsızlık olayının 9 şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de 12 hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan 9 kişi, polislerce gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri, ikamet ve camiden toplam 194 bin 500 liralık ziynet, demir, sigara, bilgisayar, bisiklet, oto lastiği ve güvenlik kamerası çaldıkları belirlenen Ü.B, Y.M.Ç, A.İ, S.G, Ö.D, Y.Ü, Ş.Y, Y.Ş. ve yabancı uyruklu A.M'yi yakaladı.
Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.
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