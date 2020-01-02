Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81-84,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)

Buğday

Kg 1,45 1,50

Arpa

Kg 1,30 1,35

Kabak çekirdeği

Kg 20,00 21,00

Sucuk

Kg 48,60 62,64

Pastırma (takım)

Kg 81,00 84,60

Pastırma (karaparça)

Kg 78,00 80,00

Dana eti (karkas)

Kg 30,50 31,00

Kuzu eti (karkas)

Kg 40,00 41,00

Kaynak: AA