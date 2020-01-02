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Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuk ve pastırma fiyatları02 Ocak 2020 Perşembe 10:10 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 10:13
Sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81-84,60 liradan işlem gördü
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81-84,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday
Kg 1,45 1,50
Arpa
Kg 1,30 1,35
Kabak çekirdeği
Kg 20,00 21,00
Sucuk
Kg 48,60 62,64
Pastırma (takım)
Kg 81,00 84,60
Pastırma (karaparça)
Kg 78,00 80,00
Dana eti (karkas)
Kg 30,50 31,00
Kuzu eti (karkas)
Kg 40,00 41,00
Kaynak: AA