Güncel
Turgutlu'da otomobilde esrar ele geçirildi02 Ocak 2020 Perşembe 10:08 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 10:09
Manisa'nın Turgutlu İlçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında bir otomobil içerisinde 600 gram esrar ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu İlçesinde jandarma ekiplerinden alınan bilgilere göre, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri, yol kontrol sırasında R.Ö. (37) idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, koltuk altına gizlenmiş poşet içerisinde 600 gram kubar esrar, 1 adet tabanca, 8 adet fişek ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.
Kaynak: AA