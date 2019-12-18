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Kayseri Ticaret Borsası18 Aralık 2019 Çarşamba 09:51 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 09:53
Sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81-84,60 liradan işlem gördü.
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81-84,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,45 1,50
Arpa Kg 1,30 1,35
Kabak çekirdeği
Kg 20,00 21,00
Sucuk
Kg 48,60 62,64
Pastırma (takım)
Kg 81,00 84,60
Pastırma (karaparça)
Kg 78,00 80,00
Dana eti (karkas)
Kg 30,50 31,00
Kuzu eti (karkas)
Kg 40,00 40,50
Kaynak: AA