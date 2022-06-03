Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık toplantı salonunda Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşen toplantıya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Ali Hasdal ile daire başkanları katıldı.

Büyükkılıç,2021 yılında Türkiye genelinde büyükşehirler arasında yatırım lideri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl da yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak anılması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Tüm birimlerle yaptıkları değerlendirme sonrası kararları hayata geçirecek şekilde değerlendirme yaptıklarını belirten Büyükkılıç, "Şehrimizin hem imarlaşma hem şehircilik açısından daha güzel hizmetlerle buluşması anlayışı içeresinde ekiplerimizin yapacağı çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.