Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 16:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da yıldırım çarpması sonucu bir çocuk öldü
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, ilçeye 6 kilometre mesafede bulunan Köseli köyü mevkiinde pamuk tarlasında çapa yapan tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi sonucu 13 yaşındaki Abdulsamed Dağ ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk, arkadaşları tarafından 2 kilometre mesafede bulunan Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Dağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Etiketler: Diyarbakır
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