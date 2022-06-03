Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yeşilyurt İlçesi Zaviye Mahallesi'nde M.E.K. idaresindeki 44 BS 236 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 44 HS 001 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan M.E.K. ile H.H. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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